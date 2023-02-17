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Когда завершат пробивку проспекта Абая в Алматы

Когда завершат пробивку проспекта Абая в Алматы Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района рассказал, когда закончат пробивку проспекта Абая до границы города, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Градоначальник заявил, что пробивку проспекта Абая до границы города планируют завершить до конца 2023 года. Также в феврале ожидается выход заключения госэкспертизы по проекту пробивки улицы Жубанова от Момышулы до границы города.

"Актуальным остается вопрос развития дорожно-транспортной инфраструктуры района. В 2022 году построено 10 км дорог в микрорайоне Акжар и 8 км пешеходных тротуаров на 12 улицах. Ажар, Карагайлы и Шугыла, а также проведен средний ремонт 23 км дорог. В 2023 году будет построено 16,4 км дорог по 20 улицам в микрорайонах Акжар и Шугыла, а также проведем средний ремонт 21 км дорог". Аким Алматы Ерболат Досаев

Ранее на встрече с жителями Ерболат Досаев высказался о доставщиках еды. Он заверил, что в этом году Мажилис рассмотрит законопроект по ужесточению правил дорожного движения для мопедистов и самокатчиков.

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