Досаев рассказал, когда закончат пробивку Абая, Толе би и Жубанова

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района рассказал, когда закончат пробивку проспекта Абая, улиц Толе би и Жубанова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам градоначальника, в рамках пробивки проспекта Абая от улицы Строительная до границы города протяженностью 600 метров на сегодня ведется корректировка проектно-сметной документации. До конца года планируется получить заключение госэкспертизы. Движение транспорта планируется открыть в сентябре 2024 года.

"В рамках пробивки улицы Толе би начаты работы по строительству дороги протяженностью 700 метров между проспектом Алатау и улицей Алтын Орда (бывшая улица Карьерная). С завершением до декабря текущего года", – отметил Ерболат Досаев.

Он добавил, что в рамках пробивки улицы Жубанова от Момышулы до границы города на сегодня ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Работы начнутся по мере выкупа земельных участков. Завершение запланировано в конце 2025 года.

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