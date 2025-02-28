Каких специалистов не хватает Казахстану

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе парламентских слушаний 28 февраля 2025 года рассказал о ситуации на рынке труда, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев отметил, что в настоящее время наблюдается дефицит квалифицированных специалистов, особенно востребованы инженеры, технический персонал, агрономы, ветеринары и другие важные профессии.

"В дальнейшем эта тенденция будет возрастать. По прогнозу Центра развития трудовых ресурсов, до 2030 года экономике страны потребуется дополнительно 1,6 млн человек во всех направлениях. Уже сейчас Казахстану необходимо около 900 тыс. специалистов с техническим и профессиональным образованием, а потребность в лицах с высшим образованием составляет 430 тыс. человек. Высокий спрос на трудовые ресурсы формируется и в таких ключевых отраслях, как строительство, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и транспорт", – подчеркнул спикер Сената.

Он также добавил, что каждый пятый выпускник в стране не работает по специальности. Что, по мнению Маулена Ашимбаева, говорит о том, что система подготовки кадров не отвечает полностью современным вызовам и запросам реального сектора экономики.

Ранее мы сообщали, что рынок труда в Казахстане постепенно меняется: на начало 2025 года уровень занятости среди населения старше 15 лет составил 65%, а среди экономически активного населения – 95,4%.