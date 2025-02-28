#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.49
525.71
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.49
525.71
5.77
Общество

Каких специалистов не хватает Казахстану

Шахта, шахтеры, Qarmet, Кармет, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, добыча угля , фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 10:49 Фото: primeminister.kz
Спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе парламентских слушаний 28 февраля 2025 года рассказал о ситуации на рынке труда, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев отметил, что в настоящее время наблюдается дефицит квалифицированных специалистов, особенно востребованы инженеры, технический персонал, агрономы, ветеринары и другие важные профессии.

"В дальнейшем эта тенденция будет возрастать. По прогнозу Центра развития трудовых ресурсов, до 2030 года экономике страны потребуется дополнительно 1,6 млн человек во всех направлениях. Уже сейчас Казахстану необходимо около 900 тыс. специалистов с техническим и профессиональным образованием, а потребность в лицах с высшим образованием составляет 430 тыс. человек. Высокий спрос на трудовые ресурсы формируется и в таких ключевых отраслях, как строительство, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и транспорт", – подчеркнул спикер Сената.

Он также добавил, что каждый пятый выпускник в стране не работает по специальности. Что, по мнению Маулена Ашимбаева, говорит о том, что система подготовки кадров не отвечает полностью современным вызовам и запросам реального сектора экономики.

Ранее мы сообщали, что рынок труда в Казахстане постепенно меняется: на начало 2025 года уровень занятости среди населения старше 15 лет составил 65%, а среди экономически активного населения – 95,4%.

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
Где в Казахстане не хватает рабочих рук
Общество
11:26, Сегодня
Где в Казахстане не хватает рабочих рук
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: