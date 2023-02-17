У кыргызстанца в желудке нашли 50 пакетиков кокаина
Фото: Twitter/AirportManas
Гражданин Кыргызстана прилетел из Германии в Бишкек и его задержали в аэропорту. Во время проверки у мужчины в желудке нашли 50 пакетиков кокаина, рассказали в МВД Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.
Общий вес наркотиков составил 300 граммов. Установлено, что подозреваемый купил наркотики в Германии и хотел их продать в Кыргызстане.
На "черном рынке" стоимость одного грамма составляет 500-2000 долларов, рассказали в МВД.
Задержанного водворили в СИЗО.
В Алматы пытались провезти наркотики под видом детского питания. Общий вес изъятых наркотиков составил около 24 килограммов.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ