У кыргызстанца в желудке нашли 50 пакетиков кокаина

Фото: Twitter/AirportManas

Гражданин Кыргызстана прилетел из Германии в Бишкек и его задержали в аэропорту. Во время проверки у мужчины в желудке нашли 50 пакетиков кокаина, рассказали в МВД Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

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