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Тело пропавшей в Индонезии туристки нашли в желудке акулы

Индонезия, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 07:07 Фото: pixabay
Тело пропавшей у берегов Индонезии женщины обнаружили в желудке акулы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, 26 сентября 68-летняя Колин Монфор из США совершала погружение под воду в составе группы недалеко от острова Пулау Реонг. Ее унесло течением, ни гид, ни группа не смогли отыскать женщину. Дайверы сообщили об инциденте спасателям.

Индонезия, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 07:07

Фото: thesun

Специалисты искали женщину до 3 октября и в итоге прекратили операцию из-за опасных условий и низких шансов найти ее. А 6 октября в соседнем государстве Восточный Тимор рыбак выловил акулу. Распоров ее брюхо, он обнаружил человеческие останки и черный гидрокостюм.

Акула, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 07:07

Фото: thesun

"Акула была в странном состоянии. Я подумал, что она проглотила пластик или рыболовную сеть", – поделился рыбак.

Также на Бали зафиксировано самое большое количество случаев бешенства в Индонезии.

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