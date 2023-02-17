Сколько иностранных авто легализовали в Казахстане

Фото: Zakon.kz

В Казахстане продолжается легализация иностранных автомобилей. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

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