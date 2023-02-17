Сколько иностранных авто легализовали в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В Казахстане продолжается легализация иностранных автомобилей. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, на сегодняшний день автомобили 73 748 граждан успешно прошли проверку, их заявки одобрены.
"Легализовано 32 002 автомобиля".Пресс-служба МВД РК
В Казахстане легализация иностранных авто стартовала 23 января 2023 года.
Пошаговая инструкция легализации иностранных авто
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14 февраля стало известно, что праворульные авто, ввезенные в Казахстан как запчасти, тоже будут легализованы.
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