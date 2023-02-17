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Сколько иностранных авто легализовали в Казахстане

Сколько иностранных авто легализовали в Казахстане Фото: Zakon.kz
В Казахстане продолжается легализация иностранных автомобилей. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, на сегодняшний день автомобили 73 748 граждан успешно прошли проверку, их заявки одобрены.

"Легализовано 32 002 автомобиля".Пресс-служба МВД РК

В Казахстане легализация иностранных авто стартовала 23 января 2023 года.

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Пошаговая инструкция легализации иностранных авто

14 февраля стало известно, что праворульные авто, ввезенные в Казахстан как запчасти, тоже будут легализованы.

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