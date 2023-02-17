Казахстанка стала чемпионкой мира по боям без правил
Фото: управление физической культуры и спорта Акмолинской области
В Сербии проходит чемпионат мира по ММА среди молодежи, где выступают более 600 бойцов из 62 стран. В категории до 20 лет (U-20) Матильда Бачурина выиграла "золото", сообщает Zakon.kz.
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Матильда Бачурина в тяжелой борьбе победила представительниц Казахстана, Украины, Германии.
Как рассказал личный тренер девушки Баян Жангалов, Матильда положила первую золотую медаль в копилку Казахстана.
Фото: управление физической культуры и спорта Акмолинской области
Фото: управление физической культуры и спорта Акмолинской области
5 февраля Алина Дауранова завоевала "золото" Кубка мира среди юниоров по конькобежному спорту.
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