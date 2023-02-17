Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанка стала чемпионкой мира по боям без правил

Казахстанка стала чемпионкой мира по боям без правил Фото: управление физической культуры и спорта Акмолинской области
В Сербии проходит чемпионат мира по ММА среди молодежи, где выступают более 600 бойцов из 62 стран. В категории до 20 лет (U-20) Матильда Бачурина выиграла "золото", сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Матильда Бачурина в тяжелой борьбе победила представительниц Казахстана, Украины, Германии.

Как рассказал личный тренер девушки Баян Жангалов, Матильда положила первую золотую медаль в копилку Казахстана.

Матильда Бачурина

Фото: управление физической культуры и спорта Акмолинской области

Казахстанка стала чемпионкой мира по боям без правил

Фото: управление физической культуры и спорта Акмолинской области

5 февраля Алина Дауранова завоевала "золото" Кубка мира среди юниоров по конькобежному спорту.  

Читайте также

Назван самый посещаемый стадион Лиги Европы

Турецкие фанаты поблагодарили спасателей, в числе которых и казахстанцы

Главное за ночь: в Турции новое землетрясение, в Казахстане лавинная опасность

Анастасия Стативкина
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное за ночь: в Турции новое землетрясение, в Казахстане лавинная опасность
Главное за ночь: в Турции новое землетрясение, в Казахстане лавинная опасность
астролог
Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые станут богатыми весной
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
"Неполноценная келин": Ерке Есмахан рассказала, когда будет свадьба
"Неполноценная келин": Ерке Есмахан рассказала, когда будет свадьба
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления