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Казахстанская таэквондистка стала чемпионкой мира

Казахстанская таэквондистка стала чемпионкой мира, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 03:02 Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры
Наша спортсменка Ясмина Нарбаева из Шымкента выиграла золотую медаль в весовой категории до 53 кг на чемпионате мира среди военнослужащих (CISM), сообщает Zakon.kz.

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По информации Комитета по делам спорта и физической культуры Нарбаева, которая в финале победила соперницу из Германии (2:1).

Казахстанские таэквондисты взяли также  3 серебряные награды на чемпионате мира среди военнослужащих (CISM).

В своих финальных поединках уступили Жавохирхон Исламов (58 кг), Аманбол Бегимбетов (63 кг) и Нурай Бауыржанова (49 кг).

Турнир проходит в южнокорейском Мунгене.

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