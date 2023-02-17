Сильные осадки прогнозируют в Алматы 18 февраля

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы предупреждает о сильных осадках в городе 18 февраля. По данным специалистов, ожидаются дождь, снег, туман и гололед, сообщает Zakon.kz.

Также ДЧС Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.



Необходимо соблюдать правила поведения при гололеде:

- помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

- переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

- будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

- всегда смотрите перед собой под ноги;

- следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Она должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

- не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

- помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

По информации РГП "Казгидромет", 18 февраля под влиянием ложбины cкандинавского циклона и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: ожидается снег с метелью.