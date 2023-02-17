Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Сильные осадки прогнозируют в Алматы 18 февраля

Сильные осадки в Алматы: погода на 18 февраля Фото: pixabay
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы предупреждает о сильных осадках в городе 18 февраля. По данным специалистов, ожидаются дождь, снег, туман и гололед, сообщает Zakon.kz.

Также ДЧС Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

Необходимо соблюдать правила поведения при гололеде:

- помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

- переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

- будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

- всегда смотрите перед собой под ноги;

- следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Она должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

- не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

- помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

По информации РГП "Казгидромет", 18 февраля под влиянием ложбины cкандинавского циклона и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: ожидается снег с метелью. 

Читайте также

Токаев подписал закон о распределении таможенных пошлин в ЕАЭС

Министр энергетики рассказал, как будут усиливать контроль над монополистами

Эксперты: Угроз и рисков для Jusan Bank нет

Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное за ночь: в Турции новое землетрясение, в Казахстане лавинная опасность
Главное за ночь: в Турции новое землетрясение, в Казахстане лавинная опасность
астролог
Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые станут богатыми весной
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Определены сроки завершения учебного года и экзаменов
В Казахстане определили сроки завершения учебного года и проведения экзаменов в школах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления