Суперсобаки: топ-4 пород четвероногих спасателей в Казахстане

Требования к поисковым псам, которые служат в оперативно-спасательном отряде МЧС Республики Казахстан, точно такие же, как для людей-спасателей. Главный спасатель – специалист кинологического отделения Любовь Ефремова рассказала Zakon.kz, какие породы собак служат там и почему.

В Турции 6 февраля 2023 года произошел ряд мощных и разрушительных землетрясений. В связи с этим на следующий день был организован вылет казахстанских спасателей для оказания помощи Турции.

Также в составе отряда спасателей были отправлены кинологические расчеты и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана. Собаки-спасатели, как люди, тоже рискуют своими жизнями. Эта ситуация показывает, что настоящие супергерои встречаются не только среди людей.

Фото: Zakon.kz

Главный спасатель – специалист кинологического отделения Любовь Ефремова рассказала, какие собаки чаще используются для поиска людей под завалами и на горно-лавинных участках. В оперативно-спасательном отряде Алматы работают 14 собак и восемь кинологов. Все животные содержатся в питомнике. Это в основном лабрадоры, бельгийские овчарки малинуа, бордер-колли и немецкие овчарки.

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Поисковые псы должны обладать отменным здоровьем, быть физически выносливыми и стрессоустойчивыми, а также отлично ладить с людьми. Как поясняет кинолог, даже если рассматривать собаку одного вида, то это не значит, что все представители этой породы могут быть спасателями. Даже щенки из одного помета будут все разные, может, из всего выводка вообще никто не подойдет на роль спасателя. Собаки, как люди, у каждой свой характер, свой потенциал. Все качества животного можно разглядеть в процессе дрессировки.





Фото: Zakon.kz

"Обычно собаки распределяются на разные виды розыска. Все зависит от особенностей породы и ее характера", – рассказывает кинолог.

Собаки в Казахстане работают на следующих зонах:

поиск тел погибших;

поисково-спасательная служба;

служба пострадавших по запаховому следу.

Любовь Ефремова рассказала об особенностях каждой породы.

Лабрадор





Фото: Zakon.kz





Лабрадор – собака-компаньон, уравновешенный характер, никогда не проявляет агрессии, лоялен к людям, активный, обладает отличным чутьем и замечательной зрительной памятью.





Бельгийская овчарка малинуа





Фото: pexels





Бельгийская овчарка малинуа – служебная собака. Она уравновешенная, очень подвижная, игривая, не агрессивная, но к чужакам относится настороженно, выносливая, сообразительная, независимая, жизнерадостная, быстро обучаема, у собак этой породы сильно развито чутье.

Немецкая овчарка









Фото: pexels





Немецкая овчарка – служебная собака, собака-компаньон. Немцы смелые, уверенные в себе, азартные, контактные и внимательные. Овчарки обладают великолепным чутьем, преданные, легко поддаются дрессуре. Как правило, такие собаки заинтересованы в работе, к людям не агрессивны.

Бордер-колли





Фото: Zakon.kz





Бордер-колли – пастушья-собака, очень предана хозяину. Если между кинологом и собакой произошел контакт, то в таком случае они становятся одним целым и понимают друг друга с полувзгляда. Собака-труженица, легко управляемая, энергичная, обладает большой скоростью, выносливая, ладит с детьми, весьма сообразительна, легко поддается дрессировке, но к незнакомым людям недоверчива.