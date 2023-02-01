Когда Казахстан направит первую партию нефти по "Дружбе" в Германию

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в кулуарах коллегии рассказал о планах по экспорту нефти в Германию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"Это маршрут, который перенаправляется, то есть ранее весь объем поставляли в черноморские порты, оттуда по Черному морю отправляли своим потребителям, направление "Дружба" – это немного другое направление, полностью по суше и в сторону Германии. Хотели отправить до конца января первую партию, но, к сожалению, были технические заминки небольшие, и вещи по оформлению и согласованию графиков… Это все нужно было связать. Вопрос стоял именно в решении этих технических вопросов. Но в первой половине февраля мы уже все эти вопросы сняли". Болат Акчулаков

Позже министр добавил, что технически экспорт по этому маршруту – не проблема.

"Сегодня со своим коллегой тоже разговаривал из Министерства энергетики Российской Федерации. Эти технические вещи связаны с оформлением, перенаправлением, маршрутами. Эти вопросы сняты в принципе. То есть за февраль мы это закроем и поставки физически осуществим. Первая партия – 20 тыс. тонн в первой половине февраля". Болат Акчулаков

Болат Акчулаков напомнил, что ранее планировалось направить в Германию первую партию нефти в объеме 20 тыс. тонн в конце января. Но возникли технические трудности.

О том, что Германия подала заявку на прокачку по нефтепроводу "Дружба" в 2023 году казахстанской нефти, стало известно 21 декабря 2022 года.

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11 января 2023 года в кулуарах правительства министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал вопрос по поводу возможностей экспорта казахстанской нефти в Германию.