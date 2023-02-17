Погода на неделю в Алматы: ожидаются потепление, снег, туман и гололед

По предварительным данным "Казгидромета", в течение недели в городе ожидаются осадки, туман и гололед. Самым теплым днем станет 23 февраля, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 18 по 24 февраля температура воздуха будет повышаться. В выходные прогнозируется пасмурная погода, ожидается снег с дождем.



18 февраля: переменная облачность, осадки, ночью сильные (дождь, снег). Также прогнозируются туман и гололед. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем – до 2 тепла.



19 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ночью и утром – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +1...+3°С.

20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем +3...+5°С.

21 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем +6...+8°С.

22 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +8....+10°С.

23 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +11...+13°С.

24 февраля: увеличение облачности, временами будут наблюдаться осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +8...+10°С.

Ранее синоптики предупредили алматинцев о сильных осадках.

