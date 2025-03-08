Снег и потепление: прогноз погоды в Алматы на неделю

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы. По данным РГП "Казгидромет", на следующей неделе в городе днем ожидается потепление до 12 градусов, но в то же время будут идти осадки, сообщает Zakon.kz.

По информации ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в течение недели, с 8 по 14 марта 2025 года, в городе будет наблюдаться туман и гололедица. Ночные морозы будут наблюдаться, но в дневные часы воздух будет постепенно прогреваться 12°C.

"Несмотря на то, что в календаре уже весна, серия северо-западных циклонов продолжает оказывать свое влияние на погоду, принося с собой снег и дождь на юг страны, а также усиление ветра по всей республике. Но уже 9 марта с запада начнет смещаться антициклон, который уходя все дальше обусловит прекращение осадков, и понижение температуры воздуха", – отмечают синоптики.

8 марта: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 5-7 тепла.

9 марта: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 5-7 тепла.

10 марта: переменная облачность, ночью и утром временами осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 3-5 тепла.

11-12 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 6-8 тепла.

13 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 8-10 тепла.

14 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 10-12 тепла.

Накануне Международного женского дня в южной столице произошел снегопад, во время которого прогремел гром изрядно напугал жителей города. Синоптики назвали причины такого явления.