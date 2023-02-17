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В Караганде задержаны замакима и глава отдела района Алихана Бокейхана

В Караганде задержаны замакима и глава отдела района Алихана Бокейхана Фото: Zakon.kz
Руководитель Департамента по противодействию коррупции по Карагандинской области Мурат Тюлеубаев подтвердил информацию о задержании заместителя акима и главы отдела района Алихана Бокейхана, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что замакима района Алихана Бокейхана и руководитель отдела задержаны по подозрению в получении взятки от предпринимателя за непосредственно выполнение функций, входящих в их обязанности.

"Факт был. Я подтверждаю данный факт. В настоящее время расследуется уголовное дело по этому поводу. Оно еще не завершено. Согласно ст. 201 УПК РК, мы не имеем права распространять подробности досудебного расследования", – рассказал корреспонденту Zakon.kz Мурат Тюлеубаев.

Как пишет газета "Вечерняя Караганда", речь идет о замакима района Алихана Бокейхана, курировавшего вопросы ЖКХ. По словам Мурата Тюлеубаева, сумма взятки составила 1 млн тенге.

Акимом района Алихана Бокейхана является Саят Шаймин. Согласно информации, размещенной на сайте ГУ "Аппарат акима района Әлихан Бөкейхан города Караганды", у Саята Шаймина есть три заместителя:

  • Сатпек Абдакаликов – замакима района по вопросам жилищно- коммунального хозяйства;
  • Койшибай Сулейменов – замакима района по вопросам оперативного управления, планирования и благоустройства;
  • Алмагуль Есимбаева – замакима района по вопросам социальной сферы.
В Караганде задержаны замакима и глава отдела района Алихана Бокейхана

Фото: gov.kz

Октябрьский район Караганды переименовали в район Алихана Бокейхана в декабре 2021 года.

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