Задержан бывший замначальника Департамента полиции Жамбылской области

Информацию о задержании экс-заместителя главы Департамента полиции Жамбылского региона подтвердили в МВД, сообщает Zakon.kz.

Его подозревают в совершении противоправного деяния.

"Департаментом собственной безопасности МВД задержан бывший заместитель начальника Департамента полиции Жамбылской области. 29 августа 2025 года его уволили со службы по отрицательным мотивам", – говорится в официальном сообщении министерства.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

В МВД напомнили, что министерство занимает принципиальную позицию: тех, кто предал закон и присягу, неизбежно выявляют и привлекают к ответственности.

Ранее в акимате Шымкента подтвердили факт задержания руководителя Управления архитектуры и градостроительства. Отмечается, что инцидент не связан с его текущими обязанностями на госслужбе.