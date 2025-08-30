#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
Происшествия

Задержан бывший замначальника Департамента полиции Жамбылской области

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 09:30 Фото: polisia.kz
Информацию о задержании экс-заместителя главы Департамента полиции Жамбылского региона подтвердили в МВД, сообщает Zakon.kz.

Его подозревают в совершении противоправного деяния.

"Департаментом собственной безопасности МВД задержан бывший заместитель начальника Департамента полиции Жамбылской области. 29 августа 2025 года его уволили со службы по отрицательным мотивам", – говорится в официальном сообщении министерства.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

В МВД напомнили, что министерство занимает принципиальную позицию: тех, кто предал закон и присягу, неизбежно выявляют и привлекают к ответственности.

Ранее в акимате Шымкента подтвердили факт задержания руководителя Управления архитектуры и градостроительства. Отмечается, что инцидент не связан с его текущими обязанностями на госслужбе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Пьяный мужчина уплыл на лодке в Жамбылской области и пропал
Происшествия
10:36, Сегодня
Пьяный мужчина уплыл на лодке в Жамбылской области и пропал
Двух девушек эвакуировали с высоты 4300 метров в горах Алматы
Происшествия
09:14, Сегодня
Двух девушек эвакуировали с высоты 4300 метров в горах Алматы
Столкновение двух автомобилей произошло утром в Алматы
Происшествия
08:22, Сегодня
Столкновение двух автомобилей произошло утром в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: