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Ерсултан Шакенбай стал двукратным чемпионом мира по ММА

ММА Золото ЧМ Фото: Instagram/kazmma_official
Казахстанский файтер Ерсултан Шакенбай второй год подряд стал победителем мирового первенства среди юниоров по ММА (смешанные боевые искусства), сообщает Zakon.kz.

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Стоит отметить, что казахстанский боец эти две медали высшего качества завоевал, выступая в двух весовых категориях. Если первый раз он отличился в весе до 52.2 кг (Абу-Даби, ОАЭ), то второй раз стал чемпионом мира в категории до 56,7 кг (Белград, Сербия). 

Накануне Ерсултан Шакенбай в финале сербского мирового первенства был сильнее таджика Лоика Икромова. Что интересно, казахстанец все свои схватки, включая решающую, завершал досрочно "сабмишном". 

"Золото" Ерсултана Шакенбая стало для казахстанской сборной третьим на нынешнем ЧМ по ММА в Сербии. Помимо него на высшую ступень пьедестала почета поднялись Идрис Идрисов и Матильда Бачурина

ММА Сербия 1 место Казахстан

Фото: Instagram/kazmma_official

Также в копилке казахстанской команды два "серебра" и три "бронзы", что позволило ей занять первое общекомандное место на Чемпионате мира по ММА.     

 

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