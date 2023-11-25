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Ерсултан Шакенбай стал трехкратным чемпионом мира по ММА

бой ММА Фото: Instagram/shakenbay_ersultan
Казахстанский файтер третий год подряд становится победителем мирового первенства среди юниоров по смешанным боевым искусствам в наилегчайшем весе, сообщает Zakon.kz.

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На пути к чемпионству среди юниоров наш боец одержал финальную победу над Ахдимом Несимом из Бельгии.

Также первого места на соревнованиях удостоилась Жанна Каскинова. Она одержала решающую победу удушающим приемом.

В общем зачете Казахстан находится на втором месте, уступая Украине одно очко. В топ-3 также вошли спортсмены из Таджикистана.

Двукратным чемпионом мира Ерсултан Шакенбай становился в феврале текущего года.

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