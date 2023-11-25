Ерсултан Шакенбай стал трехкратным чемпионом мира по ММА
Фото: Instagram/shakenbay_ersultan
Казахстанский файтер третий год подряд становится победителем мирового первенства среди юниоров по смешанным боевым искусствам в наилегчайшем весе, сообщает Zakon.kz.
Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.
На пути к чемпионству среди юниоров наш боец одержал финальную победу над Ахдимом Несимом из Бельгии.
Также первого места на соревнованиях удостоилась Жанна Каскинова. Она одержала решающую победу удушающим приемом.
В общем зачете Казахстан находится на втором месте, уступая Украине одно очко. В топ-3 также вошли спортсмены из Таджикистана.
Двукратным чемпионом мира Ерсултан Шакенбай становился в феврале текущего года.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript