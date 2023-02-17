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Скляр высказался о сейсмобезопасности Алматы

Скляр высказался о сейсмобезопасности Алматы Фото: wikimedia
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр на парламентских слушаниях 17 февраля прокомментировал вопрос о сейсмобезопасности Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос поднял депутат Сената Сергей Ершов. Указав на разрушительное землетрясение в Турции, он заявил, что и у нас есть такой регион, как Алматы, который подвержен сейсмике. В этой связи он поинтересовался, как Роман Скляр оценивает ситуацию с сейсмобезопасностью в Алматы и какие меры предпринимаются для того, чтобы трагедия, как в Турции, не повторилась у нас.
"В Алматы существует единственный институт – это Казахстанский НИИ строительства и архитектуры, который исторически ведет работу по вопросу проектирования зданий в сейсмической зоне. Полагаю, что каких-либо оснований для беспокойства сейчас нет. Соответствующие должностные лица этим занимаются и отвечают за свою работу, подписывая соответствующие документы". Роман Скляр

17 февраля Роман Скляр также высказался о возможности смены локации под строительство АЭС в Казахстане из-за землетрясений в Турции.

6 февраля утром в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Магнитуда колебаний составила 7,8 балла. После первых толчков жители ощутили еще не менее десятка афтершоков.

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