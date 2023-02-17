Врач рассказала об особенностях деменции Брюса Уиллиса

Лобно-височная деменция (ЛВД), которую диагностировали у Брюса Уиллиса, делает людей несамостоятельными и приковывает их к инвалидному креслу, сообщает Zakon.kz.

Об особенностях болезни голливудской звезды Брюса Уиллиса рассказала врач Эллисон Рейсс, сообщает New York Post.



16 февраля стало известно, что 67-летнему Уиллису поставили новый диагноз. Помимо афазии, у него выявили лобно-височную деменцию. Однако семья актера не уточнила, каким именно подвидом болезни он страдает.

"ЛВД представляет собой группу заболеваний головного мозга, которые вызывают прогрессирующую дегенерацию нейронов в мозге и, как следует из названия, поражают в первую очередь лобные и височные области мозга". Эллисон Рейсс

Врач рассказала, что ЛВД бывает нескольких видов, и любой из них делает человека инвалидом, часто неспособным обслуживать себя. По ее словам, у людей с ЛВД меньше проблем с памятью по сравнению с другими формами деменции. Однако у больных могут проявляться эмоциональные всплески, плохие манеры и чрезмерная фамильярность с незнакомцами, мышечная дисфункция, нарушение равновесия.

"Симптомы болезни включают изменения в поведении, социальную разнузданность, апатию, снижение симпатии и эмпатии, изменения предпочтений в еде, повторяющееся поведение, трудности с навыками называния и восприятия на слух. На поздних стадиях заболевания пациенты могут испытывать мышечную ригидность и слабость, проблемы с глотанием". Эллисон Рейсс



