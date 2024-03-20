Деми Мур поделилась фото страдающего от деменции Брюса Уиллиса с внучкой
Новые снимки она опубликовала 19 марта на своей странице в Instagram.
"С днем рождения! Мы любим вас и очень вам благодарны", – написала голивудская актриса.
19 марта Брюсу Уиллису исполнилось 69 лет.
Вместе с тем, стало известно, что дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса – Таллула страдает аутизмом.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Таллула опубликовала архивное видео с папой, где актер держал дочь на руках и общался с журналистами.
"Скажи мне, что ты аутист, не говоря мне, что ты аутист", – подписала видео Таллула Уиллис.
Отвечая подписчикам в комментариях к посту, дочь звездных родителей призналась, что впервые о своей болезни узнала только летом прошлого года. Таллула подчеркнула, что это очень сильно изменило ее жизнь.
Об ухудшающемся здоровье Брюса Уиллиса заговорили еще в 2015 году. Тогда источники сообщали, что он начал выступать и сниматься с "ухом", через которое суфлер подсказывал текст.
Весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру из-за афазии – неврологического расстройства, которое приводит к нарушению речи.
Однако позднее стало известно, что у знаменитости лобно-височная деменция.