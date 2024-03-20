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Деми Мур поделилась фото страдающего от деменции Брюса Уиллиса с внучкой

Деми Мур поделилась фото страдающего от деменции Брюса Уиллиса с внучкой, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 23:11 Фото: Instagram/demimoore
Американская актриса Деми Мур поделилась новыми фотографиями с бывшим мужем, актером Брюсом Уиллисом, у которого диагностировали лобно-височную деменцию. Она поздравила легендарного актера с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Новые снимки она опубликовала 19 марта на своей странице в Instagram.

"С днем рождения! Мы любим вас и очень вам благодарны", – написала голивудская актриса. 

19 марта Брюсу Уиллису исполнилось 69 лет. 

Вместе с тем, стало известно, что дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса – Таллула страдает аутизмом.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Таллула опубликовала архивное видео с папой, где актер держал дочь на руках и общался с журналистами. 

"Скажи мне, что ты аутист, не говоря мне, что ты аутист", – подписала видео Таллула Уиллис.

Отвечая подписчикам в комментариях к посту, дочь звездных родителей призналась, что впервые о своей болезни узнала только летом прошлого года. Таллула подчеркнула, что это очень сильно изменило ее жизнь.

Об ухудшающемся здоровье Брюса Уиллиса заговорили еще в 2015 году. Тогда источники сообщали, что он начал выступать и сниматься с "ухом", через которое суфлер подсказывал текст.

Весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру из-за афазии – неврологического расстройства, которое приводит к нарушению речи.

Однако позднее стало известно, что у знаменитости лобно-височная деменция.

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