Белый дом поручил отправить в Огайо токсикологов из-за техногенного ЧП

Команда поддержит находящихся на местах федеральных и местных чиновников и займется оценкой здоровья тех, кто потенциально подвергается воздействию химических веществ после аварии, сообщает Zakon.kz.

Федеральные власти США поручили развернуть в штате Огайо команду медиков и токсикологов после схода с путей поезда с опасными химикатами, сообщается на сайте Белого дома.

"В ответ на просьбу губернатора и делегации конгресса штата Огайо о дополнительной федеральной поддержке общественного здравоохранения министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили о развертывании команды из медицинского персонала и токсикологов для проведения тестирования и оценки состояния здоровья населения". бюллетень Белого дома

Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами.



В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.

После аварии власти провели эвакуацию местных жителей, однако на минувшей неделе им разрешили вернуться домой.