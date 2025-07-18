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Врач раскрыла скрытую опасность кофе без кофеина

Кофе , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 21:40 Фото: pixabay
Кофе без кофеина может представлять угрозу для здоровья из-за химических веществ, применяемых в процессе его производства, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила врач-эндокринолог Алессия Роенельт в интервью aif.ru.

По ее словам, наибольшее беспокойство вызывает использование метиленхлорида – растворителя, применяемого для удаления кофеина из кофейных зерен. Он может повышать риск развития онкологических заболеваний, включая рак печени, легких, молочной железы, мозга, а также лейкемию.

Еще один используемый растворитель – этилацетат. Он считается относительно безопасным, однако только при строгом соблюдении допустимых доз.

"В больших количествах он может вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта и угнетать работу нервной системы", – пояснила специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

А ранее врач назвал причины, приводящие к ухудшению эрекции. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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