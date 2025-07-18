Врач раскрыла скрытую опасность кофе без кофеина
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Кофе без кофеина может представлять угрозу для здоровья из-за химических веществ, применяемых в процессе его производства, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявила врач-эндокринолог Алессия Роенельт в интервью aif.ru.
По ее словам, наибольшее беспокойство вызывает использование метиленхлорида – растворителя, применяемого для удаления кофеина из кофейных зерен. Он может повышать риск развития онкологических заболеваний, включая рак печени, легких, молочной железы, мозга, а также лейкемию.
Еще один используемый растворитель – этилацетат. Он считается относительно безопасным, однако только при строгом соблюдении допустимых доз.
"В больших количествах он может вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта и угнетать работу нервной системы", – пояснила специалист.
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А ранее врач назвал причины, приводящие к ухудшению эрекции.
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