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В Румынии организовали турнир по боксу в честь Дракулы

Румыния Фото: pixabay
С 21 по 28 февраля в Араде пройдет турнир по боксу Dracula Open, сообщает Zakon.kz.

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На этом турнире выступят более 300 боксеров из 26 стран мира. Впервые Dracula Open прошел в прошлом году в Брашове, и Румынская федерация бокса осталась довольна его проведением, сообщает Sports.kz.

Что касается названия турнира, то Графа Дракулу, вероятно, можно назвать самым узнаваемым персонажем в Румынии. В готического романе Брэма Стокера этот вампир был главным антагонистом. Полагают, что прототипом Дракулы было реальное историческое лицо — румынский князь XV века Влад III Цепеш.


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