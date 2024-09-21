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Турнир по женскому боксу впервые пройдет в Казахстане без защитных шлемов

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 08:20 Жайна Шекербекова, фото: Instagram/zhaina_shekerbekova51
В городе Караганде с 22 по 28 сентября пройдет турнир по женскому боксу. Впервые он будет проводиться без защитных шлемов, сообщает Zakon.kz.

Отсутствие шлемов на предстоящем "Турнире сильнейших" связано с тем, что отныне на международной арене женщины будут выходить на ринг без шлемов. Сам же турнир станет отбором на чемпионат Азии, который пройдет в ноябре этого года в Иордании.

В Караганде спортсменки от 19 до 40 лет разыграют медали в 12 весовых категориях. Известно, что в весовой категории 60 кг примет участие Шахназ Исаева.

Также ожидается выступление Жайны Шекербековой в весовой категории 54 кг. Кроме того, заявлена участница Олимпийских игр в Париже Валентина Хальзова.

Не менее раскрученная казахстанская боксерша Ангелина Лукас назвала дату следующего боя.

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