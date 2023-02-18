Турнир по легкой атлетике на призы Ольги Рыпаковой пройдет в Усть-Каменогорске

Спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Армении примут участие в турнире на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой, сообщает Zakon.kz

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По информации Olympic.kz cоревнования пройдут 18 октября.

Медали будут разыграны в 11 дисциплинах.

Как сообщали ранее, совсем недавно олимпийская чемпионка и многократный призер, казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова официально завершила профессиональную карьеру.