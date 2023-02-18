Турнир по легкой атлетике на призы Ольги Рыпаковой пройдет в Усть-Каменогорске
Фото: Федерация легкой атлетики РК
Спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Армении примут участие в турнире на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой, сообщает Zakon.kz
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По информации Olympic.kz cоревнования пройдут 18 октября.
Медали будут разыграны в 11 дисциплинах.
Как сообщали ранее, совсем недавно олимпийская чемпионка и многократный призер, казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова официально завершила профессиональную карьеру.
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