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Два паса Роналду принесли победу "Аль-Насру" в Саудовской Аравии

чемпионат Фото: Instagram/alnassr_fc
Прошел матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии, где встречались "Аль-Наср" и "Аль-Таавун". Команда "Аль-Наср" победила со счетом 2:1 в этом матче, сообщает Zakon.kz.

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Авторами голов в составе победителей стали Абдулрахман Гариб и Абдулла Маду.


Португальский форвард Криштиану Роналду поучаствовал в обоих голах. Он отметился двумя результативными передачами.  

команда

Фото: Instagram/alnassr_fc

В составе "Аль-Таавуна" отличился испанский полузащитник Альваро Медран.

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