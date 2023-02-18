Два паса Роналду принесли победу "Аль-Насру" в Саудовской Аравии

Фото: Instagram/alnassr_fc

Прошел матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии, где встречались "Аль-Наср" и "Аль-Таавун". Команда "Аль-Наср" победила со счетом 2:1 в этом матче, сообщает Zakon.kz.

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