В Караганде два автомобиля провалились под асфальт

Два автомобиля провалились под асфальт в центре Караганды. На место ЧП приехали полицейские. Оказалось, оно произошло на месте коммунальной аварии. Теперь коммунальщикам придется возмещать ущерб водителям, сообщает Zakon.kz.

Не ожидавшие неприятностей водители двигались по главной улице Бухар-Жырау и едва не провалились под землю. Всему виной – размытая водой дорога, под которой проходят коммуникации. В компании "Караганды су" отмечают, что за день до этого под землей устраняли течь. За собой все закопали. Однако ночью трубу с холодной водой вновь прорвало, сообщает ASTANA TV.

Полиция составила на коммунальщиков административный протокол и обязала выплатить ущерб водителям. Сейчас идет оценка поврежденных легковушек, их владельцы от комментариев воздерживаются.

Частые аварии на коммунальных сетях в "Караганды су" связывают с промерзанием грунта. Сейчас земля замерзла на 2,5 метра, тогда как рядом на газонах всего на 1,5 метра. Такая разница приводит к сдвигу водопроводных сетей.





"Ненадлежащее содержание дорог, необязательно яма. Содержание относится в том числе, лед, который находится там, ведь должны чистку делать, это и камни, и ямы, трещины. Есть много вариантов, где мы все попадаем. Но единицы добиваются", – сказал председатель Республиканской ассоциации потребителей Казахстана Жаслан Айтмаганбетов.

28 ноября 2022 года в Карагандинской области машина с детьми провалилась под лед. Водитель и пассажиры вышли самостоятельно до погружения машин под воду.

