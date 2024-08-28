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Десятилетний мальчик провалился в колодец в Караганде

Десятилетний мальчик провалился в колодец в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 22:40 Фото: pixabay
Спасатели МЧС 28 августа спасли десятилетнего мальчика, который провалился в колодец в Караганде, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня в районе А. Бокейханова в г. Караганда по улице К. Цеткина ребенок 2014 года рождения по неосторожности упал в открытый колодец и не смог самостоятельно выбраться", – говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что спасатели с помощью лестницы вытащили подростка из колодца. В медицинской помощи он не нуждался.


Ранее сообщалось о другом инциденте. Упавшую в колодец собаку спасли в Актобе. 

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