Десятилетний мальчик провалился в колодец в Караганде

Спасатели МЧС 28 августа спасли десятилетнего мальчика, который провалился в колодец в Караганде, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня в районе А. Бокейханова в г. Караганда по улице К. Цеткина ребенок 2014 года рождения по неосторожности упал в открытый колодец и не смог самостоятельно выбраться", – говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что спасатели с помощью лестницы вытащили подростка из колодца. В медицинской помощи он не нуждался.





Ранее сообщалось о другом инциденте. Упавшую в колодец собаку спасли в Актобе.

