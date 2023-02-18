В партийных списках на выборы в маслихаты – 1447 кандидатов

На заседании Центризбиркома подвели итоги регистрации кандидатов в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы, избираемых по партийным спискам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, всего по стране 223 маслихата, в которые избирается 3415 депутатов. Но только в 20 регионах, городах республиканского значения и столице 50% депутатов избирается на пропорциональной основе. Таким образом, кандидаты по партийным спискам могут претендовать на 334 мандата.



"ЦИК зарегистрировано 118 партийных списков от шести политических партий, в которые включено 1447 кандидатов". Заместитель председателя ЦИК Константин Петров

Партиями зарегистрированы:

ДПК Акжол – в 20 регионах 199 кандидатов.

Партия Amanat – в 20 регионах 692 кандидатов.

НДПП "Ауыл" – в 20 регионах 136 кандидатов.

Партия зеленых "Байтак" – в 18 регионах 89 кандидатов (кроме Костанайской и Жетысу).

ОСДП не выдвигала партийных списков.

НПК – в 20 регионах 172 кандидата.

Партия Respublica – в 20 регионах 159 кандидатов.

Необходимое представительство женщин и молодежи (в маслихатах только две категории) – 39,2% (567 человек). В списках 434 женщины и 1013 мужчин, 182 человека – в возрасте до 29 лет.

Средний возраст кандидата – 43,8 года, самый старший кандидат – 1945 г.р., самый младший – 2003 г.р. В списки включены представители 22 национальностей.

Ранее в ЦИК сообщили о регистрации партийных списков на выборы в Мажилис, партии выдвинули 281 кандидата на 69 депутатских мест.

Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней назначены на 19 марта 2023 года.