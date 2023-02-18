В партийных списках на выборы в маслихаты – 1447 кандидатов
Как сообщил заместитель председателя ЦИК Константин
Петров, всего по стране 223 маслихата, в которые избирается 3415 депутатов. Но
только в 20 регионах, городах республиканского значения и столице 50% депутатов
избирается на пропорциональной основе. Таким образом, кандидаты по партийным
спискам могут претендовать на 334 мандата.
"ЦИК зарегистрировано 118 партийных списков от шести политических партий, в которые включено 1447 кандидатов". Заместитель председателя ЦИК Константин Петров
Партиями зарегистрированы:
- ДПК Акжол – в 20 регионах 199 кандидатов.
- Партия Amanat – в 20 регионах 692 кандидатов.
- НДПП "Ауыл" – в 20 регионах 136 кандидатов.
- Партия зеленых "Байтак" – в 18 регионах 89 кандидатов (кроме Костанайской и Жетысу).
- ОСДП не выдвигала партийных списков.
- НПК – в 20 регионах 172 кандидата.
- Партия Respublica – в 20 регионах 159 кандидатов.
Необходимое представительство женщин и молодежи (в маслихатах только две категории) – 39,2% (567 человек). В списках 434 женщины и 1013 мужчин, 182 человека – в возрасте до 29 лет.
Средний возраст кандидата – 43,8 года, самый старший кандидат – 1945 г.р., самый младший – 2003 г.р. В списки включены представители 22 национальностей.
Ранее в ЦИК сообщили о регистрации партийных списков на выборы в Мажилис, партии выдвинули 281 кандидата на 69 депутатских мест.
Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней назначены на 19 марта 2023 года.