В каком порядке партии будут включены в избирательные бюллетени
Фото: Zakon.kz
В Центральной избирательной комиссии представители политических партий провели процедуру жеребьевки для определения порядка указания названий партий в бюллетенях для голосования, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Представители партий провели жеребьевку в зале ЦИК, выбрав конверты с порядковыми номерами.
"Согласно итогам проведенной жеребьевки при проведении голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Мажилис Парламента и маслихаты, определен порядок наименований политических партий в бюллетенях". Член ЦИК Сабила Мустафина
В избирательных бюллетенях партии будут располагаться в следующем порядке:
- Партия Amanat
- НДПП "Ауыл"
- Партия Respublica
- НПК
- Казахстанская партия зеленых "Байтак"
- ДПК "Ак жол"
- ОСДП
Ранее в ЦИК подвели итоги регистрации партийных списков на выборы в Мажилис, а также на выборы 50% депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы.
Выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней пройдут в один день – 19 марта 2023 года.
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