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В каком порядке партии будут включены в избирательные бюллетени

В каком порядке партии будут включены в избирательные бюллетени Фото: Zakon.kz
В Центральной избирательной комиссии представители политических партий провели процедуру жеребьевки для определения порядка указания названий партий в бюллетенях для голосования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители партий провели жеребьевку в зале ЦИК, выбрав конверты с порядковыми номерами.

"Согласно итогам проведенной жеребьевки при проведении голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Мажилис Парламента и маслихаты, определен порядок наименований политических партий в бюллетенях". Член ЦИК Сабила Мустафина

В избирательных бюллетенях партии будут располагаться в следующем порядке:

  1. Партия Amanat
  2. НДПП "Ауыл"
  3. Партия Respublica
  4. НПК
  5. Казахстанская партия зеленых "Байтак"
  6. ДПК "Ак жол"
  7. ОСДП

Ранее в ЦИК подвели итоги регистрации партийных списков на выборы в Мажилис, а также на выборы 50% депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы.

Выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней пройдут в один день – 19 марта 2023 года.

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