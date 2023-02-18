В каком порядке партии будут включены в избирательные бюллетени

В Центральной избирательной комиссии представители политических партий провели процедуру жеребьевки для определения порядка указания названий партий в бюллетенях для голосования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители партий провели жеребьевку в зале ЦИК, выбрав конверты с порядковыми номерами.



"Согласно итогам проведенной жеребьевки при проведении голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Мажилис Парламента и маслихаты, определен порядок наименований политических партий в бюллетенях". Член ЦИК Сабила Мустафина

В избирательных бюллетенях партии будут располагаться в следующем порядке:

Партия Amanat НДПП "Ауыл" Партия Respublica НПК Казахстанская партия зеленых "Байтак" ДПК "Ак жол" ОСДП

Ранее в ЦИК подвели итоги регистрации партийных списков на выборы в Мажилис, а также на выборы 50% депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы.

Выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней пройдут в один день – 19 марта 2023 года.