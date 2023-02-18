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Жанибек Алимханулы встретится на ринге с непобежденным американским боксером

бой Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Инсайдер ESPN Майк Коппинджер рассказал о предстоящем бое казахстанского боксера Жанибека Алимханулы с непобежденным боксером из США Чарльзом Конуэллом. Об этом он написал на своей странице в Twitter 18 февраля, сообщает Zakon.kz.

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Источники сообщают ESPN, что Чарльзу Конуэллу предложили бой за титул в среднем весе против Жанибека Алимханулы. Бой запланирован на май.

"Конуэлл выступает в первом среднем весе. Он также готов к бою в 154 фунтах с Себастьяном Фундорой, но WBC еще не заказал этот поединок", – пишет Коппинджер в Twitter.

25-летний Конуэлл одержал 18 побед, в том числе 13 из них – нокаутом.

В прошлом году Жанибек Алимханулы впервые защитил титул чемпиона WBO, победив по итогам 12 раундов единогласным решением судей англичанина Дензела Бентли.

26 ноября 2022 года авторитетный журнал The Ring назвал лучших боксеров-средневесов. 

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