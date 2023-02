Жанибек Алимханулы встретится на ринге с непобежденным американским боксером

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.



Источники сообщают ESPN, что Чарльзу Конуэллу предложили бой за титул в среднем весе против Жанибека Алимханулы. Бой запланирован на май.



Charles Conwell has been offered a middleweight title shot against Janibek Alimkhanuly in May, sources tell ESPN. Conwell campaigns at junior middleweight. He's also in position for a 154-pound fight with Sebastian Fundora, but the WBC hasn't ordered it yet. null