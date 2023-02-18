Жанибек Алимханулы встретится на ринге с непобежденным американским боксером

Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly

Инсайдер ESPN Майк Коппинджер рассказал о предстоящем бое казахстанского боксера Жанибека Алимханулы с непобежденным боксером из США Чарльзом Конуэллом. Об этом он написал на своей странице в Twitter 18 февраля, сообщает Zakon.kz.

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