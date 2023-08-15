Боксер Жанибек Алимханулы объявил, когда снова выйдет на ринг
Фото: twitter/qazaqstyle
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы, ранее провозгласивший себя "королем среднего веса", объявил, когда вновь выйдет на ринг, сообщает Zakon.kz.
Ранее в соцсетях появились слухи о том, что следующий поединок казахстанца запланирован на октябрь. 15 августа спортсмен подтвердил эту информацию, опубликовав лаконичное сообщение в социальной сети.
"Октябрь будет горячим", – заявил Жанибек Алимханулы.
Точную дату и место проведения боя боксер пока не уточнил.
Ранее казахстанец сделал громкое заявление после победы над канадцем Стивеном Батлером, назвав себя "королем среднего веса".
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