Боксер Жанибек Алимханулы объявил, когда снова выйдет на ринг

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы, ранее провозгласивший себя "королем среднего веса", объявил, когда вновь выйдет на ринг, сообщает Zakon.kz.

Ранее в соцсетях появились слухи о том, что следующий поединок казахстанца запланирован на октябрь. 15 августа спортсмен подтвердил эту информацию, опубликовав лаконичное сообщение в социальной сети.





"Октябрь будет горячим", – заявил Жанибек Алимханулы.

Точную дату и место проведения боя боксер пока не уточнил.

Ранее казахстанец сделал громкое заявление после победы над канадцем Стивеном Батлером, назвав себя "королем среднего веса".