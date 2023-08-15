Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Боксер Жанибек Алимханулы объявил, когда снова выйдет на ринг

Жанибек Алимханулы анонсировал свой следующий бой Фото: twitter/qazaqstyle
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы, ранее провозгласивший себя "королем среднего веса", объявил, когда вновь выйдет на ринг, сообщает Zakon.kz.

Ранее в соцсетях появились слухи о том, что следующий поединок казахстанца запланирован на октябрь. 15 августа спортсмен подтвердил эту информацию, опубликовав лаконичное сообщение в социальной сети.


"Октябрь будет горячим", – заявил Жанибек Алимханулы.

Точную дату и место проведения боя боксер пока не уточнил.

Ранее казахстанец сделал громкое заявление после победы над канадцем Стивеном Батлером, назвав себя "королем среднего веса".

Читайте также

"Красные дьяволы" против "волков": яркое закрытие первого тура АПЛ

Стало известно имя нового голкипера мадридского "Реала"

Криштиану Роналду отметился новым рекордом в Instagram

Айсулу Омарова
Алимханулы Жанибек
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в СпецЦОНах
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в спецЦОНах
курс доллара
Курс доллара резко вырос на торгах 14 августа
подсолнухи
Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 августа
Почему сотовые операторы повышают тарифы без согласия абонентов
Сотовый оператор ответил, почему тарифы на связь повышают без согласия абонентов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления