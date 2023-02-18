Как дополнительно обезопасят школы в Казахстане

Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов провел совещание по вопросам обеспечения безопасности в организациях образования, сообщает Zakon.kz.

Первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова доложила о текущей ситуации по обеспечению безопасности в организациях образования. Так, к примеру, несоответствие систем видеонаблюдения зафиксировано в Алматинской, Костанайской, Туркестанской областях, Улытауской, Жетысуской и Абайской областях.

В крупных городах Северо-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской областей не заключены договоры со специализированной охраной. Все учебные заведения проверят на предмет обеспеченности комплексной системой безопасности.



Министерством просвещения разрабатывается проект Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицидов и обеспечения прав детей, в том числе по организации системы безопасности. В нем задействовано порядка 20 государственных органов. Основной проблемой является недостаточное финансирование акиматами на приобретение услуг в сфере безопасности.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха сообщил о работе органов внутренних дел по обеспечению безопасности в организациях образования и о мерах по усилению требований к охранной деятельности и ответственности должностных лиц.

По инциденту, который произошел в школе №4 Петропавловска, он отметил, что в ходе проверки выявлено отсутствие на объекте турникетов и специализированной охраны.

"Установлено, что договоры о подключении систем видеонаблюдения к центрам оперативного управления для 15 школ, в том числе и в школе №4 истекли 31 декабря прошлого года. Несмотря на выделенные средства, школами договоры заключены не были. В настоящее время рассматривается ответственность должностных лиц", — сказал заместитель министра внутренних дел.

Вице-премьер Алтай Кульгинов отметил особую важность вопроса обеспечения безопасности учащихся.

"Имеются серьезные недостатки и упущения в работе местных исполнительных органов по вопросам технической оснащенности и лицензированной охраны в организациях образования. Необходимо до начала следующего учебного года все это исправить. В случае непринятия мер по обеспечению безопасности в организациях образования будем привлекать к строгой ответственности", — сказал Алтай Кульгинов.

По итогам совещания ответственным госорганам поручено до начала учебного года завершить работы по оснащению организаций образования тревожными кнопками, турникетами и системами видеонаблюдения, которые подключены к Центрам оперативного управления органов внутренних дел.

Министерству просвещения поручили включить в проект Комплексного плана по защите детей вопросы усиления деятельности психологических служб, их кадрового состава. МВД РК совместно с МЧС РК поручено провести мониторинг организаций образования на предмет соблюдения требований безопасности.

13 февраля в Петропавловске девятиклассник принес в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

