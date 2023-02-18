На трех трассах республиканского значения ввели ограничение на движение

По данным "Казавтожол", в связи со сложными погодными условиями, на трех участках республиканских трасс ввели ограничение на движение автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

В Жамбылской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Екатеринбург-Алматы", 2005 - 2152 км дороги, участок от поселка Сарышаган до поселка Бурылбайтал.



В Жетысуской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Ушарал-Достык" 84 - 184 км дороги, участок от станции Коктума до станции Достык.

В Западно-Казахстанской области введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на а/д "Атырау-Уральск", 189 - 371 км дороги, участок от границы Атырауской области до села Чапаев.