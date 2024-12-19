В Казахстане ограниченно движение на одной из трасс республиканского значения

Ограничение движение вводится в связи с ухудшением погодных условий на участке автодороги республиканского значения Алматы – Ташкент – Термез, сообщает Zakon.kz.

Ограничение начало действовать 19 декабря 2024 года в 23:30 на отрезке автодороги от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области, и пока распространяется только на грузовой транспорт, отметили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол".

Открыть движение планируется 20 декабря 2024 года в 07:00.

В ведомстве также напомнили, что дополнительную информацию о состоянии республиканских трасс можно узнать, позвонив в колл-центр по номеру 1403. Справочная служба работает круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана на 20 декабря объявили штормовое предупреждение.