Супруга актера Павла Прилучного рассказала о беременности в день рождения

Жена актера Павла Прилучного актриса Зепюр Брутян похвасталась беременностью в свой день рождения. Она показала поклонникам округлившийся живот на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Павел Прилучный станет папой в третий раз. У актера двое детей от предыдущего брака с артисткой Агатой Муцениеце.



"Ну, привет, 27. Вхожу в свой новый год самым счастливым человеком. Он обещает быть ярким и насыщенным! Верю и очень жду", – написала Зепюр Брутян.





Подписчики поздравили актрису и были удивлены: "И все-таки беременная!"

"Ребенок будет бомба".

"Зря вы показали себя, сглазят вас недоброжелатели".

"Красивая! Нежная! Какой же Павел молодец, что выбрал такую девушку в жены! С днем рождения!"

"Может, девочка будет, такая нежная".

Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу летом прошлого года.



13 февраля Рианна необычно заявила о второй беременности. Всемирно известная певица появилась на арене State Farm Stadium после почти пятилетнего перерыва и исполнила отрывки из своих хитов.

