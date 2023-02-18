Супруга актера Павла Прилучного рассказала о беременности в день рождения
Фото: Instagram/zepyur_brutyan
Жена актера Павла Прилучного актриса Зепюр Брутян похвасталась беременностью в свой день рождения. Она показала поклонникам округлившийся живот на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Павел Прилучный станет папой в третий раз. У актера двое детей от предыдущего брака с артисткой Агатой Муцениеце.
"Ну, привет, 27. Вхожу в свой новый год самым счастливым человеком. Он обещает быть ярким и насыщенным! Верю и очень жду", – написала Зепюр Брутян.
Подписчики поздравили актрису и были удивлены:
- "И все-таки беременная!"
- "Ребенок будет бомба".
- "Зря вы показали себя, сглазят вас недоброжелатели".
- "Красивая! Нежная! Какой же Павел молодец, что выбрал такую девушку в жены! С днем рождения!"
- "Может, девочка будет, такая нежная".
Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу летом прошлого года.
13 февраля Рианна необычно заявила о второй беременности. Всемирно известная певица появилась на арене State Farm Stadium после почти пятилетнего перерыва и исполнила отрывки из своих хитов.
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