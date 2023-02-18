Казахстанец завоевал "золото" на Чемпионате мира по ММА

Супертяжеловес из Западно-Казахстанской области Расул Хатаев стал чемпионом мира по ММА в весовой категории свыше 120,2 кг, сообщает Zakon.kz.

С 11 по 17 февраля в Белграде, столице Сербии, проходил мировой чемпионат по смешанным боевым искусствам (ММА) среди спортсменов в возрастных категориях молодежи от 18 до 20 лет и взрослых старше 21 года. В турнире приняли участие 628 участников из 60 стран. На чемпионате Казахстан был представлен 33 членами национальной команды по ММА.



Финальные поединки в категории старше 21 года состоялись 17 февраля. По данным Казахстанской объединенной федерации ММА, в этой возрастной группе национальная команда завоевала одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Спортсмен из Западно-Казахстанской области Руслан Абдрахманов (до 52,2 кг) в финальном поединке встретился с Магомедом Шейховым, представляющим Королевство Бахрейн. Доминирование на протяжении всего поединка переходило от одного бойца к другому. Мнения судей разделились и с минимальным весом победу присудили Шейхову. Руслан Абдрахманов стал серебряным призером.

Представитель Жетысуской области Жаксыбек Аймаханов, выступающий в весовой категории до 83,9 кг, также потерпел поражение от бахрейнского спортсмена. Он попался на удушающий прием Султана Омарова и стал вице-чемпионом мира по ММА.

Расул Хатаев, супертяжеловес из Западно-Казахстанской области, стал чемпионом мира по ММА в категории свыше 120,2 кг. Он одержал убедительную победу над своим соперником Хелдером Мануэлем из Анголы, применив болевой прием на ногу в первом раунде боя. Сопернику не было дано никаких шансов на победу.

Бронзовые медали завоевали:

52,2 кг Ерулан Кабдулов (Атырауская область)

77,1 кг Досжан Кенжебаев (Алматинская область)

93 кг Алик Домнич (Астана)

120,2 кг+ Талгат Жиентаев (Костанайская область)

Сборная Казахстана заняла второе место в командном зачете на Чемпионате мира по ММА среди взрослых.