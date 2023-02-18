Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанец завоевал "золото" на Чемпионате мира по ММА

Казахстанец завоевал "золото" на чемпионате мира по ММА Фото: пресс-служба Казахстанской Объединенной федерации ММА
Супертяжеловес из Западно-Казахстанской области Расул Хатаев стал чемпионом мира по ММА в весовой категории свыше 120,2 кг, сообщает Zakon.kz.

С 11 по 17 февраля в Белграде, столице Сербии, проходил мировой чемпионат по смешанным боевым искусствам (ММА) среди спортсменов в возрастных категориях молодежи от 18 до 20 лет и взрослых старше 21 года. В турнире приняли участие 628 участников из 60 стран. На чемпионате Казахстан был представлен 33 членами национальной команды по ММА.

Финальные поединки в категории старше 21 года состоялись 17 февраля. По данным Казахстанской объединенной федерации ММА, в этой возрастной группе национальная команда завоевала одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Спортсмен из Западно-Казахстанской области Руслан Абдрахманов (до 52,2 кг) в финальном поединке встретился с Магомедом Шейховым, представляющим Королевство Бахрейн. Доминирование на протяжении всего поединка переходило от одного бойца к другому. Мнения судей разделились и с минимальным весом победу присудили Шейхову. Руслан Абдрахманов стал серебряным призером.

Представитель Жетысуской области Жаксыбек Аймаханов, выступающий в весовой категории до 83,9 кг, также потерпел поражение от бахрейнского спортсмена. Он попался на удушающий прием Султана Омарова и стал вице-чемпионом мира по ММА.

Расул Хатаев, супертяжеловес из Западно-Казахстанской области, стал чемпионом мира по ММА в категории свыше 120,2 кг. Он одержал убедительную победу над своим соперником Хелдером Мануэлем из Анголы, применив болевой прием на ногу в первом раунде боя. Сопернику не было дано никаких шансов на победу.

Бронзовые медали завоевали:

52,2 кг Ерулан Кабдулов (Атырауская область)

77,1 кг Досжан Кенжебаев (Алматинская область)

93 кг Алик Домнич (Астана)

120,2 кг+ Талгат Жиентаев (Костанайская область)

Сборная Казахстана заняла второе место в командном зачете на Чемпионате мира по ММА среди взрослых.

Читайте также

Футболист турецкого "Хатайспора" погиб во время землетрясения

Жанибек Алимханулы встретится на ринге с непобежденным американским боксером

Два паса Роналду принесли победу "Аль-Насру" в Саудовской Аравии

Мухит Турсынали
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
карта, астрология
Астрологи озвучили гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака
Магнитные бури в марте: астрономы прогнозируют четыре периода мощных геоударов
Магнитные бури в марте: астрономы прогнозируют четыре периода геоударов
торги на бирже
Курсы валют на выходные дни: 18-19 февраля
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления