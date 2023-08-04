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На юношеском чемпионате по ММА Казахстан завоевал золото и бронзу

Казахстан взял золото и бронзу на юношеском ММА Фото: Мадина Уразмбетова
В Абу-Даби проходит юношеский чемпионат мира по ММА в возрастных категориях 12-13, 14-15 и 16-17 лет. По итогам второго соревновательного дня Еркебулан Имангали стал чемпионом мира в весовой категории до 40 кг, сообщает Zakon.kz.

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В финале представитель Мангистауской области встретился с ливанским спортсменом Омаром Антаром. Судьи единогласно отдали победу казахстанскому бойцу.

Еще одним призером стал спортсмен Туркестанской области Орынбасар Пердебек, занявший третье место в весовой категории до 44 кг. Казахстанский боец одержал победу над представителями Украины и Болгарии. В полуфинальном поединке боец уступил судейским решением представителю Польши Ксаверу Мосингу, который стал новоиспеченным чемпионом мира.

Первенство стало крупнейшим за всю историю. В нем принимает участие 653 спортсмена из 46 стран. Сборную Казахстана представляет 35 членов юношеской сборной в возрасте 14-15 и 16-17 лет.

4 августа начнутся поединки в возрастной категории 16-17 лет.

30 июля стало известно, что водитель пожарной службы стал чемпионом на турнире по ММА.

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