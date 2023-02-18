В центре Уральска строительный ковш оборвал газовую трубу

Авария произошла 18 февраля на улице Исатая Махамбета, рядом с ЦОНом, сообщает Zakon.kz.

Строительный ковш, повредивший газовую трубу, принадлежит ТОО "Батыс су арнасы".

"Наша техника сюда заезжала, разгружала грунт. Не заметили, оборвали газовую трубу, — прокомментировал на месте происшествия порталу "Мой город" пресс-секретарь предприятия Бауыржан Гилажев.

Как уточняется, на месте работает аварийная бригада "КазТрансГаз Аймак".

Сколько потребителей остались без газа, пока не сообщается.

Ранее коммунальная авария произошла в Экибастузе. На ТЭЦ произошел обрыв заглушки в районе задвижки сетевой воды, были остановлены котлоагрегаты № 12, 13, 15 и сетевые насосы. Трубопровод уже починили.