В Экибастузе устранили повреждение на трубопроводе, однако тепло в квартиры еще не поступило, сообщает Zakon.kz.

По информации ТОО "ЭкибастузТеплоЭнерго", в 16:30 повреждение на трубопроводе сетевой воды на ЭТЭЦ устранено, началось заполнение трубопровода.



"После заполнения котлоагрегаты растопят и введут в работу. Планируемое время выполнения данных работ - до 20:00. Таким образом, на станции будет обеспечена работа шести котлоагрегатов (трех водогрейных и трех энергетических", - заявила пресс-служба предприятия.

Как уточняется, ориентировочно в 00:00 станция планирует выйти на параметры выдачи тепла - 60/40 °С.

Напомним, сегодня в 4:55 на ТЭЦ произошел обрыв заглушки в районе задвижки сетевой воды, были остановлены котлоагрегаты №№ 12, 13, 15 и сетевые насосы.

17 февраля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Сената высказался об аварии на ТЭЦ Экибастуза. По его словам, в случившемся виноват большой круг людей.

C начала года в Экибастузе много раз отключали подачу тепла в ряде домов.



Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.