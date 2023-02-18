Оппозиционная партия выступила против соглашений с партией власти

Общенациональная социал-демократическая партия ответила на предложение партии Amanat заключить меморандум, сообщает Zakon.kz.

Накануне представители шести политических партий, участвующих в предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты, подписали меморандум за честные выборы. Однако представители ОСДП заявили, что не согласны в этом участвовать.

"Оппозиционная партия ОСДП имеет некоторую историю и всегда кипит политической борьбой и участвует в выборах. До сих пор мы не подписали никаких соглашений с властями, особенно с партиями, непосредственно связанными с ними. Оппозиция не была и не будет марионеткой власти, участником ложных политических игр. Лицемерить нельзя. Для такой оппозиционной партии, как мы, создание альянса и блока с партиями, близкими к власти, – это грубо. В будущем мы не пойдем на такой шаг. ОСДП открыто участвует в выборах и надеется на победу!" Нурлан Ауесбаев

По мнению представителя оппозиционной партии, предложения Amanat – "это открытый популизм".

"Возможно, по мнению властей, любой вопрос будет решен путем подписания какой-либо бумаги, но мы думаем совсем по-другому. Мы люди действия, а не красивых слов. Правила участия в выборах, а также ответственность за их нарушение четко прописаны в законах. Надо сказать партии власти – соблюдайте закон, тогда никаких меморандумов вам не понадобится. По этой причине мы заявляем честно и открыто – Общенациональная социал-демократическая партия не облизывается властями. Мы против заключения меморандума с любым, особенно главным политическим противником!" – заявил он.

Также партиец заявил, что готов к анонимной клевете и преследованиям.

"Мы знаем, на какие дела могут пойти государственные органы. Годы в оппозиции научили нас не верить пустым обещаниям властей. Мы также понимаем, почему конец этого одного из наших возражений ведет к этому. Мы готовы к новым провокациям, грязным методам, анонимной клевете и преследованиям со стороны государственных СМИ. Но нас не остановить! Оппозиция не заключает сделки с совестью! Общенациональная социал-демократическая партия остается верной своим принципам: мы против олигархата и коррупции, нам важны народ и реальность!" Нурлан Ауесбаев

В Центральной избирательной комиссии представители политических партий провели процедуру жеребьевки для определения порядка указания названий партий в бюллетенях для голосования.



Выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней пройдут в один день – 19 марта 2023 года.