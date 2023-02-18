Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Турции число погибших превысило 40,5 тысячи человек

последствия землетрясения Фото: Twitter/@PlusTVAfrica
Глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер заявил о том, что число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 642, сообщает Zakon.kz.

Пострадали 108 068 человек. Более 430 тыс. жителей вывезли из зоны бедствия в другие регионы.

"К сожалению, растет число погибших, на данный момент оно составляет 40 642 человека", – цитируют РИА Новости Сезера.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два разрушительных землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени – 7,7 балла и в 13:24 – 7,6 балла).

17 февраля из Казахстана в турецкий город Газиантеп вылетел борт с гуманитарной помощью.

Читайте также

В Петропавловске двое пожилых людей пострадали в ДТП

В Кызылорде во дворе частного дома полицейские нашли 26 туш сайгаков

В центре Уральска строительный ковш оборвал газовую трубу

Елена Беляева
Землетрясения в Турции
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
карта, астрология
Астрологи озвучили гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака
Магнитные бури в марте: астрономы прогнозируют четыре периода мощных геоударов
Магнитные бури в марте: астрономы прогнозируют четыре периода геоударов
торги на бирже
Курсы валют на выходные дни: 18-19 февраля
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления