В Турции число погибших превысило 40,5 тысячи человек

Глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер заявил о том, что число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 642, сообщает Zakon.kz.

Пострадали 108 068 человек. Более 430 тыс. жителей вывезли из зоны бедствия в другие регионы.

"К сожалению, растет число погибших, на данный момент оно составляет 40 642 человека", – цитируют РИА Новости Сезера.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два разрушительных землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени – 7,7 балла и в 13:24 – 7,6 балла).

17 февраля из Казахстана в турецкий город Газиантеп вылетел борт с гуманитарной помощью.

