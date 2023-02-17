Борт с гуманитарной помощью вылетел из Казахстана в Турцию

17 февраля из Казахстана в турецкий город Газиантеп вылетел борт с гуманитарной помощью, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В сообщении Telegram-канала МЧС сказано, что в зону стихийного бедствия направляются палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости.

Отмечено, что общий объем гуманитарной помощи 55 тонн.

16 февраля стало известно, что Казахстан и Кыргызстан отправили в помощь пострадавшим в Турции 84 юрты.

Кроме того, 15 февраля казахстанский самолет с гумпомощью был одним из первых в Сирии.

Утром 8 февраля Токаев поручил правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турции.



Кроме того, в Турцию по поручению главы государства были направлены две группы казахстанских спасателей и медиков.

Также неравнодушные казахстанцы собрали для пострадавших в Турции более 2,8 млн долларов.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля 2023 года.