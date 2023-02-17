Борт с гуманитарной помощью вылетел из Казахстана в Турцию
В сообщении Telegram-канала МЧС сказано, что в зону стихийного бедствия направляются палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости.
Отмечено, что общий объем гуманитарной помощи 55 тонн.
16 февраля стало известно, что Казахстан и Кыргызстан отправили в помощь пострадавшим в Турции 84 юрты.
Кроме того, 15 февраля казахстанский самолет с гумпомощью был одним из первых в Сирии.
Утром 8 февраля Токаев поручил правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турции.
Кроме того, в Турцию по поручению главы государства были направлены две группы казахстанских спасателей и медиков.
Также неравнодушные казахстанцы собрали для пострадавших в Турции более 2,8 млн долларов.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля 2023 года.