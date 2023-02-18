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В ВКО закрыли трассу из-за угрозы схода снежных лавин

сход лавин Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Восточно-Казахстанской области закрыли трассу из-за угрозы схода снежных лавин, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации "КазАвтоЖол", ограничение движения введено для всех видов автотранспорта на дороге "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи", на участке от села Ушановское до города Алтай.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов ожидаются туман, низовая метель и ветер.

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