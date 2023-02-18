В Болгарии 18 мигрантов найдены мертвыми в машине

Заместитель главного прокурора, директор Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов заявил о том, что задержаны пятеро подозреваемых в гибели нелегальных мигрантов, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, 52 мигранта находились в тесном тайнике, где не хватало воздуха, и 18 из них умерли в течение часа.

"За последние 24 часа, что прошли от момента начала расследования, была раскрыта деятельность преступной группы, которая занималась организацией нелегальной миграции. Она насчитывала шесть человек и самостоятельно делала тайники в грузовиках для перевозки мигрантов, осуществляя их транспортировку дважды в месяц. В этот раз в кузов машины были загружены не 30, как обычно, а более 50 человек. Спустя час после начала движения водители машины услышали шум в кузове, остановились проверить, что происходит, а когда выяснилось, что некоторые из мигрантов мертвы, бросили грузовик и скрылись с места происшествия", – цитирует ТАСС Сарафова.

В ходе расследования выяснилось, что каждый из нелегальных мигрантов заплатил от 5 до 7 тыс. евро, чтобы оказаться в Европе.

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