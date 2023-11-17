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Законодательство РК

Задержанный в Экибастузе мигрант оказался разыскиваемым убийцей

Гражданин Таджикистана, которого задержали в Экибастузе во время рейда по выявлению нелегальных мигрантов, оказался преступником, разыскиваемым за убийство в России, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области 17 ноября, двумя днями ранее во время рейда на одном из строительных объектов полицейские задержали троих граждан Таджикистана, работавших без соответствующего разрешения. Задержанных доставили в отдел миграционной службы, чтобы установить их личности, и здесь полицейских ждал сюрприз.

"При проверке по базе данных установили, что 22-летнего иностранца в июле 2023 года объявило в межгосударственный розыск управление МВД РФ по городу Челябинску за совершение убийства. О задержании сообщили инициаторам розыска", – рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Полиция решает вопрос об экстрадиции задержанного. На двух других граждан Таджикистана составили протоколы по ч. 5 ст. 517 КоАП РК (нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения).


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