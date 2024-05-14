"В окружении цыпочек": необычных преследователей снял на видео Дэвид Бекхэм
Фото: flickr
Популярный во всем мире английский футболист Дэвид Бекхэм опубликовал видео с необычными преследовательницами, сообщает Zakon.kz.
На выложенном в Instagram ролике снята погоня: звезду футбола преследуют ... курицы, причем бегут за ним долго и настойчиво, как настоящие поклонницы.
Подписчики Бекхэма оценили затею футболиста, описав видео: "За Дэвидом следуют цыпочки".
Было оставлено много юмористичных комментариев: "Впервые в жизни я хотела бы быть курицей", "Я бы так же пошла", "В другой жизни я буду реинкарнироваться в одного из цыплят Дэвида Бекхэма", "Куриный забег" и т. д. А кто-то оценил и красоту сада, по которому следует футболист.
В начале мая 2024 года знаменитому футболисту исполнилось 49 лет. С этим днем его трогательно поздравила жена Виктория Бекхэм.
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