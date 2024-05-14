Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"В окружении цыпочек": необычных преследователей снял на видео Дэвид Бекхэм

Необычных преследователей снял на видео Дэвид Бекхэм, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 10:30 Фото: flickr
Популярный во всем мире английский футболист Дэвид Бекхэм опубликовал видео с необычными преследовательницами, сообщает Zakon.kz.

На выложенном в Instagram ролике снята погоня: звезду футбола преследуют ... курицы, причем бегут за ним долго и настойчиво, как настоящие поклонницы.

Подписчики Бекхэма оценили затею футболиста, описав видео: "За Дэвидом следуют цыпочки".

Было оставлено много юмористичных комментариев: "Впервые в жизни я хотела бы быть курицей", "Я бы так же пошла", "В другой жизни я буду реинкарнироваться в одного из цыплят Дэвида Бекхэма", "Куриный забег" и т. д. А кто-то оценил и красоту сада, по которому следует футболист.

В начале мая 2024 года знаменитому футболисту исполнилось 49 лет. С этим днем его трогательно поздравила жена Виктория Бекхэм.

Читайте также

В Санкт-Петербурге автобус упал с моста: за спасение пассажиров наградили уроженца казахстанца
В Санкт-Петербурге автобус упал в реку: за спасение пассажиров наградили уроженца Казахстана
Запретил импорт урана из России
Байден запретил импорт урана из России
США предрекли финансовую катастрофу в 2025 году
США предрекли финансовую катастрофу в 2025 году
Ирина Капитанова
Бекхэм Дэвид 2024 год Животноводство
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
судье угрожают
Судья по делу Бишимбаева все еще вынуждена ходить с охраной из-за продолжающихся угроз
Приговор Куандыку Бишимбаеву
Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
семья Нукеновых
Отец Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве: В обоих мирах не будет ему прощения
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: