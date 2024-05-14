"В окружении цыпочек": необычных преследователей снял на видео Дэвид Бекхэм

Популярный во всем мире английский футболист Дэвид Бекхэм опубликовал видео с необычными преследовательницами, сообщает Zakon.kz.

На выложенном в Instagram ролике снята погоня: звезду футбола преследуют ... курицы, причем бегут за ним долго и настойчиво, как настоящие поклонницы.

Подписчики Бекхэма оценили затею футболиста, описав видео: "За Дэвидом следуют цыпочки".

Было оставлено много юмористичных комментариев: "Впервые в жизни я хотела бы быть курицей", "Я бы так же пошла", "В другой жизни я буду реинкарнироваться в одного из цыплят Дэвида Бекхэма", "Куриный забег" и т. д. А кто-то оценил и красоту сада, по которому следует футболист.

В начале мая 2024 года знаменитому футболисту исполнилось 49 лет. С этим днем его трогательно поздравила жена Виктория Бекхэм.