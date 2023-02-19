Два пригородных района присоединят к Таразу

Территории Байзакского и Жамбылского районов станут частью Тараза, сообщает Zakon.kz.

Городской частью планируют сделать 14 населенных пунктов Байзакского и Жамбылского районов. Это 44 тысячи сельчан, которые станут горожанами, передает 24kz.

Планируется, что город вырастет до 30 тысяч гектаров, а к 2025 году его разделят на два административных центра, в которых будут созданы отдельные акиматы. Рост города позволит выстроить три новых микрорайона. Начало их строительства запланировано на конец 2023 года.

"В 14-м микрорайоне мы планируем строительство 64 многоэтажных домов. Это в основном будет коммерческое жилье, то есть от 7 до 12 этажей. Кроме того, у нас предусмотрено строительство новой школы, это "Комфортная школа". Еще объекты здравоохранения и коммерческие объекты, такие как торговые центры, спортивные центры и спортивные площадки. В этом году планируем строительство первых домов. Сегодня мы готовим документы на аукцион, то есть хотим привлечь туда инвесторов". Аким Тараза Бакытжан Орынбеков

По данным акимата Тараза, в городе запланировано строительство самого крупного аквапарка в Центральной Азии. Работы по постройке уже начаты.