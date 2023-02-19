Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Два пригородных района присоединят к Таразу

Два пригородных районах присоединят к Таразу Фото: Zakon.kz
Территории Байзакского и Жамбылского районов станут частью Тараза, сообщает Zakon.kz.

Городской частью планируют сделать 14 населенных пунктов Байзакского и Жамбылского районов. Это 44 тысячи сельчан, которые станут горожанами, передает 24kz.

Планируется, что город вырастет до 30 тысяч гектаров, а к 2025 году его разделят на два административных центра, в которых будут созданы отдельные акиматы. Рост города позволит выстроить три новых микрорайона. Начало их строительства запланировано на конец 2023 года.

"В 14-м микрорайоне мы планируем строительство 64 многоэтажных домов. Это в основном будет коммерческое жилье, то есть от 7 до 12 этажей. Кроме того, у нас предусмотрено строительство новой школы, это "Комфортная школа". Еще объекты здравоохранения и коммерческие объекты, такие как торговые центры, спортивные центры и спортивные площадки. В этом году планируем строительство первых домов. Сегодня мы готовим документы на аукцион, то есть хотим привлечь туда инвесторов". Аким Тараза Бакытжан Орынбеков

По данным акимата Тараза, в городе запланировано строительство самого крупного аквапарка в Центральной Азии. Работы по постройке уже начаты.

Читайте также

В Караганде задержаны замакима и глава отдела района Алихана Бокейхана

Акимат Алматинской области изучает опыт Сингапура в переработке ТБО

Мария Мельникова
Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
карта, астрология
Астрологи озвучили гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака
Магнитные бури в марте: астрономы прогнозируют четыре периода мощных геоударов
Магнитные бури в марте: астрономы прогнозируют четыре периода геоударов
торги на бирже
Курсы валют на выходные дни: 18-19 февраля
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления