Границы Тараза расширят за счет включения новых земель

Подготовлено совместное постановление акимата и решение маслихата " Об изменении и установлении границ Тараз, Жамбылского и Байзакского районов Жамбылской области", сообщает Zakon.kz.

"Изменить границы города Тараз путем включения части земель Жамбылского района общей площадью 11 257,9181 гектар, части земель Байзакского района общей площадью 1 761,2014 гектар в границы города Тараз, установив границы общей площадью 31 798,0742 гектаров", – говорится в документе.

При этом границы Жамбылского (общая площадь составит 412 402 га) и Байзакского района (общая площадь составит 444 259,80 га) также изменятся после передачи части земель в границы города Тараз.

Как поясняется, урегулирование городской черты предусматривается по всем направлениям: северо–восток, север, юго–восток и юг, приводя её к более обтекаемой форме с присоединением пригородных поселков: с 14 населенными пунктами Байзакского и Жамбылского районов.

С восточной стороны в границы города включаются населенные пункты:

Акбулым (численность населения – 4022 человек, школа – 1, детский сад – 3, больница – 1, мечеть – 1, жилые дома – 642 и другие коммерческие объекты в селе – 63),

Талас (численность населения – 4879 человек, школа – 1, детский сад – 1, больница – 1, мечеть – 1, жилые дома – 676 и другие коммерческие объекты в селе – 13 ),

Кызыл Жулдыз (численность населения – 6342 человек, школа – 1, детский сад – 4, больница – 1, дом культуры – 1, мечеть – 1, жилые дома – 945 и другие коммерческие объекты в селе – 46;

с северной – Коныртобе (численность населения – 484 человек, школа – 1, детский сад – 1, библиотека –1, мечеть – 1, жилые дома – 121 и другие коммерческие объекты в селе – 3),

– Коныртобе (численность населения – 484 человек, школа – 1, детский сад – 1, библиотека –1, мечеть – 1, жилые дома – 121 и другие коммерческие объекты в селе – 3), Шайкорык (численность населения – 4282 человек, школа – 2, детский сад – 1, библиотека –1, мечеть – 1, жилые дома – 705 и другие коммерческие объекты в селе – 21 )

Танты (численность населения – 214 человек, мечеть – 1, жилые дома – 90 и другие коммерческие объекты в селе – 2).

с западной стороны в границы города включены села Бектобе (численность населения – 3292 человек, школа – 1, детский сад – 3, медицинский пункт –1, дом культуры – 1, мечеть – 1, жилые дома – 1021 и другие коммерческие объекты в селе – 6). Кызылшарык (численность населения – 1315 человек, мечеть – 1, жилые дома – 114 и другие коммерческие объекты в селе – 1).

Оба села попадают в шумовую полосу аэропорта.

С юга включены села:

Кемел Турксиб (численность населения – 2974 человек, школа – 2, детский сад – 1, медицинский пункт –1, мечеть – 1, жилые дома – 891 и другие коммерческие объекты в селе – 12),

Пригородное (численность населения – 6293 человек, школа – 1, детский сад – 1, амбулатория – 1, мечеть – 1, и другие коммерческие объекты в селе – 10),

Жалпактобе (численность населения – 9836 человек, школа – 1, детский сад – 2, дом культуры – 1, мечеть – 1, жилые дома – 1725 и другие коммерческие объекты в селе – 63).

"Расширение границы во многом совпадают в северной и южной частях с обводной автодорогой, огибающей жилые районы в этом направлении, и включает систему агропаркового пояса. Преимущественное развитие селитебных территорий предусматривается в северо–восточном направлении вдоль сложившихся осей расселения в Сарыкемерском и Алматинском направлениях", - говорится в пояснительной записке.

Как считают местные власти, увелечение площади города Тараз позволить обеспечить жильем граждан состоящим на очереди для получения квартир и земельными участками для строительства индивидуальных жилых домов.

Так, планируется, что изменение проектных границ города будет способствовать формированию новой концепции расселения населения, с размещением малоэтажной и среднеэтажной застройки в центральной части города (а также ее реконструкцией и уплотнением), и строительством среднеэтажной и высотной застройки в северной, северо-западной и северо-восточной частях города, южная преимущественно малоэтажное жилье.



На первую очередь обеспеченность жильем составит 25 кв.м. на человека. На расчетный срок принята обеспеченность 27,0 кв.м. на человека.

Вместе с тем на присоединяемых территориях планируется развитие производственных мощностей так как на сегодня отсутствие свободных площадей не позволяет удовлетворить предложение поступающие от инвесторов по строительству различных производственных объектов.

В целом предусматривается увеличение площади территории города с 18 787,0 га до – 31798,7 га с населением 573 тысяч человек.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 августа.

Город Тараз – административный, хозяйственный, экономический и культурный центр Жамбылской области, один из крупнейших промышленных центров и транспортных узлов Республики Казахстан. Область обладает богатой минерально-сырьевой базой, промышленным ресурсом, рекреационным и природно-климатическим потенциалом для самодостаточного развития как самого города, так и всей области.

Численность населения города, по данным Бюро национальной статистики, на 1 января 2023 года составила 422,8 тысяч человек.

Численность экономически активного населения в 2023 году составила 197 тысяч человек. Занятое население составляет 94,4 % от числа экономически активных граждан.

Планируется, что занятость населения экономической деятельностью за проектный период увеличится в 1,48 раза и достигнет к расчетному сроку составит 275,23 тысяч человек.