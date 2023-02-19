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Как встречали спасателей, вернувшихся из Турции в Алматы

Как встречали спасателей из Турции в Алматы Фото: Zakon.kz
Первый эшелон казахстанских спасателей, работавших в Турции после землетрясения, вернулся в Алматы. Редакция Zakon.kz представляет видео с места прилета работников спасательных служб.

Самолет приземлился в Алматы с группой республиканского оперативного отряда в составе 38 человек, из которых 33 – сотрудники РОСО МЧС РК, пять врачей из Центра медицины катастроф МЧС РК и три кинологических расчета.

На взлетно-посадочной полосе воздушной гавани для них организовали теплый прием. Встречали героев их семьи, коллеги, волонтеры, а также представители СМИ.

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Землетрясения в Турции МЧС РК Казахстан Турция
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